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عند مستوى 11218 نقطة

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٨ مساءً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 67.00 نقطة ليقفل عند مستوى 11218 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 190 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات سدافكو والداوء وإسمنت المدينة وزين السعودية وتشب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الفاخرية ورعاية والدريس ودلة الصحية ووفرة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.45% و 2.88% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا وزين السعودية وأرامكو السعودية والإنماء والكثيري هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي وأرامكو السعودية والإنماء وثمار وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 299.51 نقطة ليقفل عند مستوى 20863.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 51.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 680 ألف سهم.

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