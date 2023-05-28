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بتداولات بلغت 4.6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق منخفضة 46.52 نقطة

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٣ مساءً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة 46.52 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 46.52 نقطة ليقفل عند مستوى 11138.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.

كمية الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 158 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: العالمية، والدوائية، وعناية، وسيسكو، والأسماك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أنابيب، والخليج للتدريب، وأيان، ومجموعة الحكير، ووقت اللياقة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.79% و5.37%.

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فيما كانت أسهم شركات: جبل عمر، وأمريكانا، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: جبل عمر ، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء، ولوبريف هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

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مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 26.27 نقطة ليقفل عند مستوى 21053.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29.1 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم.

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