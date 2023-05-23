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بتداولات بلغت 6.6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق منخفضة 53.42 نقطة

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٣ مساءً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة 53.42 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 53.42 نقطة ليقفل عند مستوى 11275.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

كمية الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 215 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع.

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وكانت أسهم شركات: أنابيب الشرق، والأسماك، وبوان، والإعادة السعودية، ومسك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أيان، وسينومي ريتيل، والرياض، والحمادي، والبابطين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.55% و6.71%.

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فيما كانت أسهم شركات: جبل عمر، وأمريكانا، والجزيرة، والأسماك، والكثيري هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: والراجحي، وجبل عمر، وشركة الاتصالات السعودية، والأسماك، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 230.64 نقطة ليقفل عند مستوى 20834.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37.7 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم.

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