الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأخضر

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الخميس باللون الأخضر كاسبًا 67 نقطة عند مستويات 11344 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وحسب قناة “الإخبارية”، سجلت أسهم 136 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.
وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس مرتفعًا، كاسبًا 71 نقطة، ليقفل عند مستوى 11277 نقطة، وبتداولات تجاوزت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 204 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.