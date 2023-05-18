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بتداولات قيمتها 6 مليارات ريال

الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأخضر

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الخميس باللون الأخضر كاسبًا 67 نقطة عند مستويات 11344 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وحسب قناة “الإخبارية”، سجلت أسهم 136 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

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وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس مرتفعًا، كاسبًا 71 نقطة، ليقفل عند مستوى 11277 نقطة، وبتداولات تجاوزت قيمتها 6 مليارات ريال.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 204 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

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