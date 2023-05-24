الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء، باللون الأحمر خاسرًا 39 نقطة عند مستويات 11236 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.65 مليارات ريال.
فيديو | للجلسة الرابعة.. "تاسي" ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 39 نقطة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/usEIgFyIPUقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 24, 2023
وحسب قناة “الإخبارية”، واصل مؤشر الأسهم تراجعه منذ بداية هذا الأسبوع وللجلسة الرابعة، حيث بلغ حجم التداول اليوم 175.3 سهم.
وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس منخفضًا 53.42 نقطة ليقفل عند مستوى 11275.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 215 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع.