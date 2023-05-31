Icon

تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني لـ 15 يونيو Icon مداهمة تحبط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص خاضع للتداول في الرياض Icon وزير الرياضة عن قدوم ميسي وبنزيما للدوري السعودي: انتظروا الإعلان الرسمي Icon موقف إنساني يحول جزائريًّا لبطل في بلجيكا Icon 40 ألف زائر لمهرجان المانجو بصبيا Icon تسجيل يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران Icon أنمار الحائلي: الأسبوع القادم سأعلن الاستمرار أو مغادرة رئاسة الاتحاد Icon الجزائر تدعّم أسطولها الجوي بـ 7 طائرات إيرباص Icon ميجان وهاري سيتوقفان للأبد عن مهاجمة العائلة المالكة Icon ترتيب دوري روشن بعد ختام الموسم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
عند مستوى 11014.13 نقطة

الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأربعاء، تعاملاته باللون الأحمر، خاسرًا 125 نقطة.

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم الرئيس منخفضًا ليقفل عند مستوى 11014.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.86 مليار ريال.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في الإلكترونيات المتقدمة

وظائف شاغرة في الإلكترونيات المتقدمة

إصابة شخصين جراء حريق مركز تجاري بحفر الباطن

إصابة شخصين جراء حريق مركز تجاري بحفر الباطن

وأوضحت أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 348.2 مليون سهم، حيث ارتفع قطاعان فقط بينما تراجع بقية القطاعات منذ بداية الساعة الأولى في الجلسة.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس مرتفعًا 4.31 نقاط ليقفل عند مستوى 11139.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 150 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 130 شركة على تراجع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة