الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأربعاء، تعاملاته باللون الأحمر، خاسرًا 125 نقطة.

وحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم الرئيس منخفضًا ليقفل عند مستوى 11014.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.86 مليار ريال.

وأوضحت أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 348.2 مليون سهم، حيث ارتفع قطاعان فقط بينما تراجع بقية القطاعات منذ بداية الساعة الأولى في الجلسة.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس مرتفعًا 4.31 نقاط ليقفل عند مستوى 11139.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.