الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأخضر

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا، كاسبًا 71 نقطة، ليقفل عند مستوى 11277 نقاط، وبتداولات تجاوزت قيمتها 6 مليارات ريال.
فيديو | بتداولات تجاوزت 6 مليارات.. "تاسي" ينهي تعاملاته باللون الأخضر كاسبا 71 نقطة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/q6jDDAqcykقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 17, 2023
وحسب قناة الإخبارية، بدا سوق الأسهم متراجعًا لكنه أغلق على ارتفاع، حيث بلغ حجم التداول اليوم 204.3 مليون سهمًا.
ولفتت إلى أن قيمة التداول اليوم بلغت 6.002 مليارات ريال وهو أقل من جلسة أمس حيث بلغت قيمة التداولات 6.9 مليارات ريال.
وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس منخفضًا 24.18 نقطة ليقفل عند مستوى 11206 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 241 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.