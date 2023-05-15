الأسواق تترقب قرار بايدن بشأن أزمة الدين

انخفض الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى من أعلى مستوى في خمسة أسابيع خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد صدور بيانات اقتصادية جددت مخاوف الركود، فيما تسود الأسواق العالمية حالة ترقب لقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أزمة الديون.

انخفاض مؤشر الدولار

وقالت وكالة رويترز، في تقريرها اليوم: إن الدولار شهد انخفاضًا مع انتظار الأخبار من واشنطن بشأن كيفية معالجة قضية سقف الديون، وهو ما قد يجبر الحكومة الأمريكية إلى التخلف عن سداد ديونها إذا لم يتم حلها.

وأظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، انخفاض مؤشر “إمباير ستيت” بنحو 42.6 نقطة إلى -31.8 نقطة خلال مايو، وهو أكثر من توقعات بانخفاض إلى -5 نقاط، ليسجل أكبر انخفاض منذ أبريل 2020.

حال ترقب بالأسواق

قال أمو ساهوتا، مدير شركة الاستشارات بشركة Klarity FX في سان فرانسيسكو لـ رويترز: “السوق في وضع ترقب وينتظر إشارات أوضح من واشنطن حول كيفية تجنب التخلف عن السداد في الولايات المتحدة”.

وأضاف: “لا أعتقد أن هناك مستويات رئيسية للدولار تم اختراقها، لا يزال اليورو فوق 1.08 دولار”.

اجتماع بايدن الحاسم

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس جو بايدن بقادة الكونجرس غدًا الثلاثاء لإجراء محادثات مباشرة، قبل يوم من مغادرته لحضور اجتماع مجموعة الدول السبع في اليابان. وعلى الرغم من أن الجانبين لم يبدوا قريبين من التوصل إلى اتفاق، إلا أن البيت الأبيض لم يستبعد سقف الإنفاق السنوي الذي يقول الجمهوريون إنها يجب أن تصاحب أي زيادة في حد ديون البلاد البالغ 31.4 تريليون دولار.

وحذر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، اليوم الاثنين، من أنه لم يكن هناك “تحرك” نحو اتفاق لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار في المحادثات مع البيت الأبيض، وحذر من أن الوقت ينفد للتوصل إلى اتفاق. من خلال الكونجرس.

انخفاض الدولار

وانخفض الدولار بعد أن حقق أفضل أداء له الأسبوع الماضي منذ سبتمبر عام 2022، بعد تزايد المخاوف بشأن سقف الديون والركود في أكبر اقتصادات العالم.

وكانت بيانات الأسبوع الماضي قد أظهرت تباطؤ مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، حيث نمت أسعار المنتجين بنسبة 2.3% خلال إبريل على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2021.

الدولار مقابل العملات

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، انخفاضًا بنسبة 0.2% عند 102.47 نقطة، في تمام الساعة 06:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام اليورو بنسبة 0.2% عند 1.0879 دولار، كما هبطت مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.7% عند 1.2532 دولار، في حين زادت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.3% عند 136.12 ين.