الأطباء يحذرون من خدمة سناب شات الجديدة

يتيح تطبيق سناب شات إمكانية الوصول المجاني إلى برنامج My AI، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويقدم نصائح عن الصحة العقلية والنفسية، ما أثار قلقًا طبيًّا.

تقنية ChatGPT

وتقول سناب شات: إن My AI يجري تشغيله بواسطة تقنية ChatGPT من OpenAI، مع تحسينات أمان إضافية وعناصر تحكم فريدة لسناب شات.

وتضيف أنه في محادثة الدردشة، يمكن أن يجيب (My AI) على سؤال بسيط، أو يقدم المشورة في شأن هدية مثالية لصديق عزيز، أو يساعدك على التخطيط لرحلة أو لقضاء عطلة نهاية أسبوع.

إلا أن المراهقين باتوا يستخدمونه لغرض آخر، وهو الحصول على دعم لصحتهم النفسية والعقلية، حسبما كشف موقع فوكس نيوز الأمريكي.

وكتب أحد مستخدمي البرنامج على Reddit: كانت الردود التي تلقيتها من (My AI) عن الصحة والراحة النفسية مفيدة وغيرت وجهة نظري في لحظة شعرت فيها بالإرهاق والتوتر.

وأضاف: إنه ليس برنامجًا بشريًّا، لكنه بالتأكيد يقترب جدًّا (وفي بعض الأحيان أفضل من البشر).

وذكر مستخدم آخر: ردود (My AI) لطيفة للغاية وودودة، لكنك تدرك بعد ذلك أنه ليس شخصًا حقيقيًّا.

أفكار الناس مبعثرة

وحذر الأطباء من استخدام الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي للمساعدة في دعم الصحة العقلية بشكل عام.

وقال الطبيب النفسي أستاذ الأبحاث في جامعة كولومبيا في نيويورك رايان سلطان، لـفوكس نيوز: مع تحسن هذه التكنولوجيا، حيث إنها باتت تحاكي العلاقة الشخصية أكثر وأكثر، قد يبدأ البعض في اعتبار الذكاء الاصطناعي علاقة شخصية مهيمنة في حياتهم.

وأردف: أفكار الناس مبعثرة في شأن الذكاء الاصطناعي. هناك من يعتبره مفيدًا وهناك من يجده مخيفًا.

واعتبر سلطان أن البعض رأى الخدمة محدودة إلى حد ما، وتعطي فقط معلومات عامة قد تجدها إذا بحثت في جوجل عن سؤال.

وتابع: قال آخرون إنهم يجدونها مخيفة. من الغريب أن يرد شخص آلي على الأسئلة الشخصية بطريقة شخصية، علاوة على ذلك، فهم لا يحبون فكرة الحديث عن بيانات عن صحتهم العقلية الشخصية.

ومن جهة أخرى، أشار المستشار النفسي في كاليفورنيا زاكاري غيندر، إلى بعض العلامات التحذيرية المهمة التي ينبغي أن توقف الآباء ومقدمي خدمات الصحة العقلية.

ومن خلال استجابات الذكاء الاصطناعي الشبيهة بالإنسان، قد يكون من الصعب على المستخدمين الأصغر سنًّا التمييز بين ما إذا كانوا يتحدثون إلى إنسان حقيقي أو روبوت.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يتحدث بسلطة إكلينيكية تبدو دقيقة في ظاهرها، رغم أنها تختلق إجابة غير صحيحة أحيانًا.

معلومات مضللة

يقول مقدمو خدمات الصحة العقلية: إن المعلومات المضللة التي يقدمها أحيانًا برنامج الذكاء الاصطناعي قد تكون مصدر قلق رئيسيًّا، على اعتبار أنها قد تقود الأشخاص إلى مسارات تقييم وعلاج غير ملائمة لاحتياجاتهم.