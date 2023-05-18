الأمراض غير المعدية تكبد اقتصادات الخليج خسائر بـ 100 مليار دولار

شدد المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، عصام أبو سليمان، على أهمية العنصر البشري لنمو اقتصادات الخليج، لافتًا إلى خسارة إجمالية قدرها 100 مليار دولار تعادل 5% من الناتج المحلي لدول المنطقة بسبب الأمراض غير المعدية في عام 2019.

مكافحة الأمراض

وتابع سليمان في مقابلة مع “العربية”، إن مكافحة الأمراض غير المعدية ضرورة لدعم الاقتصاد، بينما الإنفاق على الأمراض غير المعدية بلغ 17 مليار دولار عام 2019.

وأضاف أن الأنظمة الوقائية هي الأساس لتجنب الأمراض غير المعدية، مضيفًا أن الرياضة ونوعية الطعام ضرورة للوقاية من الأمراض غير المعدية.

وتوقع “البنك الدولي” أن تنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أبطأ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق بسبب تراجع عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.