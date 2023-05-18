الأمراض غير المعدية تكبد اقتصادات الخليج خسائر بـ 100 مليار دولار لقطات مروعة لإنقاذ ضحايا فيضانات إيطاليا بالهليكوبتر فيصل بن بندر يرعى تخريج أكثر من 4900 طالب وطالبة من جامعة شقراء مقتل عسكري أرميني وأذربيجان تنفي الواقعة مدائن صالح درة تاج المناطق الأثرية السعودية محاولة اقتحام متجر شهير بفرنسا للمرة الثانية إنقاذ شخص احتجز في سيل دخل مركبة بالعقيق غرق 8 أشخاص وإجلاء الآلاف بسبب فيضانات إيطاليا اتفاقية تعاون بين السعودية وباكستان لقدوم الحجاج والمعتمرين حضور سعودي قوي في مهرجان كان السينمائي 2023
شدد المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، عصام أبو سليمان، على أهمية العنصر البشري لنمو اقتصادات الخليج، لافتًا إلى خسارة إجمالية قدرها 100 مليار دولار تعادل 5% من الناتج المحلي لدول المنطقة بسبب الأمراض غير المعدية في عام 2019.
وتابع سليمان في مقابلة مع “العربية”، إن مكافحة الأمراض غير المعدية ضرورة لدعم الاقتصاد، بينما الإنفاق على الأمراض غير المعدية بلغ 17 مليار دولار عام 2019.
وأضاف أن الأنظمة الوقائية هي الأساس لتجنب الأمراض غير المعدية، مضيفًا أن الرياضة ونوعية الطعام ضرورة للوقاية من الأمراض غير المعدية.
وتوقع “البنك الدولي” أن تنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أبطأ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق بسبب تراجع عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.