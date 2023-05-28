الأمر بالمعروف تفعّل محتوى “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” برماح

تزامناً مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رماح، البرنامج التوعوي والوقائي “فاجتنبوه لعلكم تفلحون”، في معرض “حماية” التوعوي عن أضرار المخدرات تعاوناً مع الكلية التقنية، كما نشرت تصاميم توعوية مختلفة عبر لوحات الطرق الرئيسة بالمحافظة.

برنامج فاجتنبوه لعلكم تفلحون

وبين مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، هدف البرنامج، ببيان الحكم الشرعي لتحريم المخدرات، وإبراز خطرها وأضرارها على المجتمع، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في محاربتها، وإسهام الرئاسة العامة مع الجهات المعنية في الحد من انتشارها، موضحاً أن هذه البرامج تأتي بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.