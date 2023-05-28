الأمن العام : أتمتة 7 مخالفات مرورية إلكترونيًا

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً
دشن معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم, أتمتة 7 مخالفات مرورية إلكترونياً ابتداءً من يوم الأحد 4 /6 / 2023م.
وضمت المخالفات المرورية ما يلي: (القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، وعدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن على الطريق متعدد المسارات، الرصد الآلي للمخالفات يشمل أيضاً مخالفة تنظيمات السير على الطريق، وقيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، وتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل، ووقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف)، حيث ستتولى الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق رصد تلك المخالفات.
ويأتي ذلك بهدف رفع مستوى الضبط المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ على الطرق العامة داخل وخارج المدن.
🎥 | معالي مدير الأمن العام يدشن أتمتة عدد من المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة . pic.twitter.com/AoORbNbnr1
— الأمن العام (@security_gov) May 28, 2023