الأمن العام: بلغوا عن مهربي المخدرات ومروجيها

حث الأمن العام المواطنين، اليوم الأحد، على الإبلاغ عن مهربي المخدرات ومروجيها، مؤكدًا أنها آفة قاتلة.

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنها “ساهم في القضاء عليها وبلغ عن مهربيها ومروجيها”.

طرق الإبلاغ

وأوضح أنه يمكن الإبلاغ عن تهريب وترويج المخدرات عبر الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر رقم البلاغات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]،

كما أهاب بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدًا أن هذه البلاغات تعالج بسرية تامة.