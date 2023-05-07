الأمن العام: بلغوا عن مهربي المخدرات ومروجيها

وادي الرمة لوحة جمالية طبيعية تستهوي الأهالي بالقصيم مطالب بإعادة النظر في المنح الدراسية للأجانب بالجامعات السعودية المالية: 280 مليار ريال إيرادات ميزانية الدولة خلال الربع الأول من 2023 علي البليهي للجماهير: لنا رجعة بشكل أقوى المغرب يواجه أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 40 عامًا الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية كاميلا باركر من المرأة الأكثر كراهية إلى ملكة بريطانيا ضبط 69 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع انطلاق الجولة الـ26 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا جدل بشأن مستقبل مولر مع بايرن ميونخ
حث الأمن العام المواطنين، اليوم الأحد، على الإبلاغ عن مهربي المخدرات ومروجيها، مؤكدًا أنها آفة قاتلة.
وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنها “ساهم في القضاء عليها وبلغ عن مهربيها ومروجيها”.
وأوضح أنه يمكن الإبلاغ عن تهريب وترويج المخدرات عبر الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر رقم البلاغات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]،
كما أهاب بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدًا أن هذه البلاغات تعالج بسرية تامة.