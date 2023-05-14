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بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج

الأمن العام: منع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلا بتصريح

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
الأمن العام: منع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلا بتصريح
المواطن - واس

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أعلن الأمن العام أنه تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وسيتم ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين الموافق 25/ 10/ 1444 هـ منع المقيمين، الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

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