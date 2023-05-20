الأمن العام يذكّر: 3 معلومات لن يطلبها منك موظف البنك

أعاد الأمن العام تذكير المواطنين بعدم إفصاحهم عن معلوماتهم لأي شخص وذلك تجنبًا لوقوعهم ضحية لإحدى الجرائم المعلوماتية.

معلومات لا تُطلب

وأوضح الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه أن موظف المصرف لا يمكن أن يطلب عددًا من المعلومات من العملاء وهي الرقم السري للبطاقة البنكية، كلمات المرور، كود التفعيل المرسل للجوال.

وأكد أنه يمكن الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال مراجعة أقرب مركز شرطة، أو عبر تطبيق كلنا آمن.

كما يمكن الاتصال على 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والاتصال على 999 في بقية مناطق المملكة.

طرق مبتكرة للمحتالين

وكان الأمن العام حذر في وقت سابق عبر فيديو توعوي، من أن المحتالين يستخدمون طرقًا عديدة ومبتكرة للإيقاع بالضحايا، مناشدًا العملاء بالمحافظة على بياناتهم التي تعتبر “مسؤولية”، لذلك يجب عدم مشاركتها مع الآخرين.