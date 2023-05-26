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ضمن حملة بالمرصاد للقضاء على المخدرات

الأمن العام يواصل ضرباته لبؤر المهربين والمروجين

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
الأمن العام يواصل ضرباته لبؤر المهربين والمروجين
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو جهود رجال وقوات الأمن العام في الحرب على المخدرات، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة كل مروجي السموم، والقضاء على شر تلك الآفة.

وبين مقطع الفيديو الذي نشره الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، استنفارًا أمنيًّا واسعًا بين القوات على جميع الأصعدة، لملاحقة عصابات المخدرات، والقبض عليهم قبل ترويجهم للسموم بعدة مناطق.

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كما وثق مقطع الفيديو، عمليات ضبط المروجين بحوزتهم كميات من الحبوب والأقراص المخدرة، بعد مداهمة قوات الأمن لمنازل اتخذوها وكرًا للترويج.

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وعلقت الأمن العام على مقطع الفيديو، مشددة على استمرار جهودها الأمنية لمواجهة مروجي ومهربي المخدرات، داعية المواطنين للإبلاغ عنهم.

 حملة بالمرصاد

وأطلقت الجهات الأمنية مؤخرًا حملة أمنية كبرى تحت عنوان بالمرصاد، لملاحقة ورصد وضبط كل مروجي ومهربي المخدرات في المملكة، بالتزامن مع حملات توعية واسعة لحث الجميع بالقيام بدورهم الإيجابي والإبلاغ عن مروجي المخدرات، لحماية أنفسهم، وحماية المجتمع ككل من خطر تلك الآفة.

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