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أول مشاركة له في سن الخامسة

الأمير البريطاني لويس يخطف الأنظار بأول مهمة ملكية

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
الأمير البريطاني لويس يخطف الأنظار بأول مهمة ملكية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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خطف الأمير لويس، الابن الأصغر لولي العهد البريطاني ويليام، بعدما قام الأمير لويس ، بأول مشاركة ملكية له في سن الخامسة.

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مهمة كشفية

انضم أصغر أبناء أمير وأميرة ويلز، الذي يحتل المرتبة الرابعة في ترتيب العرش، إلى والديه وإخوته، الأمير جورج والأميرة شارلوت ، أمس الاثنين كجزء من حملة كشفية تدعى “Big Help Out”، وهي مبادرة تطوعية على مستوى البلاد تم إطلاقها بمناسبة نهاية أسبوع احتفالات تتويج الملك تشارلز الثالث.

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وزار الأمير لويس، مع أسرته، مجموعة ابتون الكشفية الثالثة في سلاو، على مقربة من وندسور ، وفقًا لقصر كنسينغتون، فيما انضمت عائلة ويلز إلى الكشافة لتجديد كوخهم الكشفي.

لقطات عفوية للأمير

وخطف الأمير الصغير لويس الأضواء، خلال مراسم تتويج جده ملك بريطانيا تشارلز، وكان الأمير الصغير نجم الحفل، بسبب عفويته وطفولته، التي كسرت الأجواء الرسمية والملكية.

يعد الأمير لويس، البالغ من العمر 5 سنوات، هو الطفل الثالث والأصغر لولي العهد أمير ويلز، وليام، والفرد الرابع في خط الخلافة على العرش البريطاني.

وانتشرت لقطات عفوية للأمير الصغير عبر الإنترنت خلال مراسم التتويج، ففي لقطة طريفة وعفوية تثآب الصغير، أثناء جلوسه بجوار شقيقته شارلوت ووالدته كيت ميدلتون. ومن قبلها أسر قلوب المدعوين وهو يدخل الكنيسة، ويده تحتضن يد شقيقته شارلوت، حيث بدا مذهولاً خجولاً.

شقاوة الأمير الصغير

وليس هذا فحسب، فخلال مراسم تتويج الملك تشارلز وقرينته كاميلا، شوهد لويس وهو يركل بقدميه، ما أجبر والدته كيت، على الهمس له لإيقافه وإسكاته.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إلى أن الأمير اللطيف تراجع إلى الوراء في مقعده، ولم يستطع البقاء واقفًا مثل البقية، خلال خدمة التتويج، مما عبر عن حالة عفوية وهي شعور الحاجة للراحة.

 

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