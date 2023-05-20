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بعد تأهله لنهائي دوري الأبطال

الأهلي المصري يُعيد ذكريات الجيل الذهبي

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ مساءً
الأهلي المصري يُعيد ذكريات الجيل الذهبي
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري تألقه هذا الموسم، ونجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي.

تأهل الأهلي المصري

ولعب الأهلي ضد الترجي التونسي بالأمس على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ونجح الفريق المصري في الفوز بهدف دون رد.

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وكان الأهلي المصري قد فاز على نظيره الترجي في لقاء الذهاب الذي أُقيم الأسبوع الماضي في تونس، بثلاثة أهداف دون رد، وينتظر الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي لملاقاته في النهائي.

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الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

النهائي الرابع تواليًا

ونجح الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، وفاز باللقب على حساب الزمالك، قبل أن يتوج بالنسخة التالية أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وصعد إلى المباراة النهائية الموسم الماضي، وخسر أمام الوداد.

الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

استعادة ذكريات التألق

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ذكريات الجيل الذهبي الذي نجح في التأهل 4 مرات متتالية مع المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه، بدأت بتتويجه باللقب في عام 2005 على حساب النجم الساحلي التونسي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006 وحصد اللقب أمام الصفاقسي التونسي، وخسر نهائي 2007 ضد النجم الساحلي، قبل أن يتوج بالبطولة في عام 2008 على حساب القطن الكاميروني.

الأهلي بطل افريقيا 2008
جانب من تتويج الأهلي في 2008

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