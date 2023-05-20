الأهلي المصري يُعيد ذكريات الجيل الذهبي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري تألقه هذا الموسم، ونجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي.

تأهل الأهلي المصري

ولعب الأهلي ضد الترجي التونسي بالأمس على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ونجح الفريق المصري في الفوز بهدف دون رد.

وكان الأهلي المصري قد فاز على نظيره الترجي في لقاء الذهاب الذي أُقيم الأسبوع الماضي في تونس، بثلاثة أهداف دون رد، وينتظر الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي لملاقاته في النهائي.

النهائي الرابع تواليًا

ونجح الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، وفاز باللقب على حساب الزمالك، قبل أن يتوج بالنسخة التالية أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وصعد إلى المباراة النهائية الموسم الماضي، وخسر أمام الوداد.

استعادة ذكريات التألق

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ذكريات الجيل الذهبي الذي نجح في التأهل 4 مرات متتالية مع المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه، بدأت بتتويجه باللقب في عام 2005 على حساب النجم الساحلي التونسي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006 وحصد اللقب أمام الصفاقسي التونسي، وخسر نهائي 2007 ضد النجم الساحلي، قبل أن يتوج بالبطولة في عام 2008 على حساب القطن الكاميروني.