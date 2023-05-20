موعد آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث الأهلي بطلًا لـ المربع الذهبي لكرة السلة على حساب النصر تليغرام يحذف 40 قناة تُستخدم لابتزاز النساء يزيد الراجحي يُتوج بـ رالي تبوك إنقاذ شخصين احتجزا في سيل داخل مركبة بعسير دموع وأحضان وسجدة شكر.. مشاهد من فرحة الطلبة السعوديين بجوائز آيسف نجم توتنهام يودع الجماهير بالدموع ويقترب من دوري روشن التعادل يحسم مباراة ليفربول ضد أستون فيلا طريقة حساب القيمة المضافة على أرباح السيارات المستعملة السعودية تدين وتستنكر تخريب سفارة قطر في السودان
حقق فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، لقب بطولة المربع الذهبي، وذلك بعد فوزه على نادي النصر بنتيجة 68/62 في المباراة التي أُقيمت اليوم على صالة وزارة الرياضة في جدة.
وكان الربع الأول انتهى بالتعادل بنتيجة 13 – 13 بين الفريقين، بينما في الربع الثاني فاز الراقي على النصر بنتيجة 33 – 22، أما في الربع الثالث فاز الراقي على النصر بنتيجة 51-45.
وحسم الراقي المباراة بأكملها لصالحه في الربع الرابع ليفوز بنتيجة 68/62 ويتوج بالبطولة.
وكان الراقي وصل إلى نهائي بطولة المربع الذهبي بعد تخطيه فريق الفتح، بينما وصل النصر إلى النهائي بعد تخطيه فريق أحد في الدور نصف النهائي.
وحقق قطاعي كرة القدم وكرة السلة نجاحات كبيرة منذ قدوم إدارة وليد معاذ، حيث صعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع المدرب بيتسو موسيماني إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما فاز فريق كرة السلة اليوم بلقب بطولة المربع الذهبي.
📺 الأهلي بطلاً لبطولة #المربع_الذهبي لكرة السلة 🏆#المربع_الذهبي لكرة السلة#SSC pic.twitter.com/tTJjaMkcxH
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 20, 2023