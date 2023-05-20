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أُقيمت المباراة على صالة وزارة الرياضة بجدة

الأهلي بطلًا لـ المربع الذهبي لكرة السلة على حساب النصر

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
الأهلي بطلًا لـ المربع الذهبي لكرة السلة على حساب النصر
المواطن - فريق التحرير

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حقق فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، لقب بطولة المربع الذهبي، وذلك بعد فوزه على نادي النصر بنتيجة 68/62 في المباراة التي أُقيمت اليوم على صالة وزارة الرياضة في جدة.

وكان الربع الأول انتهى بالتعادل بنتيجة 13 – 13 بين الفريقين، بينما في الربع الثاني فاز الراقي على النصر بنتيجة 33 – 22، أما في الربع الثالث فاز الراقي على النصر بنتيجة 51-45.

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وحسم الراقي المباراة بأكملها لصالحه في الربع الرابع ليفوز بنتيجة 68/62 ويتوج بالبطولة.

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وكان الراقي وصل إلى نهائي بطولة المربع الذهبي بعد تخطيه فريق الفتح، بينما وصل النصر إلى النهائي بعد تخطيه فريق أحد في الدور نصف النهائي.

وحقق قطاعي كرة القدم وكرة السلة نجاحات كبيرة منذ قدوم إدارة وليد معاذ، حيث صعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع المدرب بيتسو موسيماني إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بينما فاز فريق كرة السلة اليوم بلقب بطولة المربع الذهبي.

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