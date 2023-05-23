الأهلي بطلًا لـ دوري يلو

تُوج النادي الأهلي بلقب دوري يلو، وذلك بعد الفوز مساء اليوم الثلاثاء على نادي القادسية بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر المسابقة.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الجزائري رياض بودبوز في إحراز الهدف الوحيد للراقي بالدقيقة الـ55 من ركلة جزاء.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الراقي 71 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي القادسية عند 37 نقطة في المركز الـ12.