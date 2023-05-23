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بعد الفوز على القادسية

الأهلي بطلًا لـ دوري يلو

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ مساءً
الأهلي بطلًا لـ دوري يلو
المواطن - فريق التحرير

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تُوج النادي الأهلي بلقب دوري يلو، وذلك بعد الفوز مساء اليوم الثلاثاء على نادي القادسية بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر المسابقة.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الجزائري رياض بودبوز في إحراز الهدف الوحيد للراقي بالدقيقة الـ55 من ركلة جزاء.

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الأهلي والقادسية

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الراقي 71 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي القادسية عند 37 نقطة في المركز الـ12.

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