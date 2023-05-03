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ضمن منافسات دوري يلو

الأهلي في مواجهة حاسمة أمام هجر

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
الأهلي في مواجهة حاسمة أمام هجر
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواصلة تألقه في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتجاوز عقبة هجر اليوم، والاقتراب كثيرًا من التأهل لدوري روشن السعودي.

مواجهة اليوم

ومن المقرر أن يلعب هجر ضد الأهلي، عند الساعة 8:15 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نادي هجر في الأحساء، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

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وقبل مواجهة اليوم، يحتل الراقي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 62 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

هجر في دوري يلو
لاعبو هجر – المصدر @FDL_KSA

الأهلي يسعى للفوز

وتبدو فرص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كبيرة في حسم الصعود رسميًا، حيث إنه في حالة فوزه ضد هجر اليوم، سيصل إلى النقطة 65، التي تعني حجز أول مقاعد التأهل إلى دوري روشن السعودي، وذلك مع تعثر الفيصلي وخسارة الحزم.

الأهلي في دوري يلو
لاعبو الراقي – المصدر @FDL_KSA

ويُعد رصيد 65 نقطة، هو أقصى معدل نقطي يُمكن أن يصل إليه الفيصلي صاحب المركز الخامس، وذلك في حالة فوزه في جميع المباريات المتبقية، إلا أن الراقي يتفوق عليه في المواجهات المباشرة.

ويمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفترة مميزة، حيث إنه تجنب الخسارة في آخر 4 جولات، وحقق 3 انتصارات وتعادل مرة، ما يحفز اللاعبين للحفاظ على هذه السلسلة وحصد الثلاث نقاط اليوم.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @FDL_KSA

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