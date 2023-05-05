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ضمن منافسات دوري يلو

الأهلي يترقب مباراتي الأخدود والفيصلي لحسم التأهل الرسمي

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٥ مساءً
الأهلي يترقب مباراتي الأخدود والفيصلي لحسم التأهل الرسمي
المواطن - فريق التحرير

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تحسم نتائج مباراتي اليوم بين الأخدود والحزم، والفيصلي مع نجران، تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل رسمي إلى دوري روشن السعودي.

مباراتي اليوم بدوري يلو

ومن المقرر أن يلعب الأخدود والحزم عند الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري يلو.

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الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @FDL_KSA

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد نجران عند الساعة 7:05 مساء اليوم، في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ27 من دوري يلو، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الفيصلي
لاعبو الفيصلي – المصدر @AlFaisaly

الأهلي ينتظر التأهل

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني الإعلان عن تأهله إلى دوري روشن السعودي رسميًا اليوم، في حالة فوز الأخدود على الحزم، أو تعثر الفيصلي بالتعادل أو الخسارة أمام نجران.

جماهير الأهلي
جماهير الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

وفي حالة فوز الأخدود اليوم، يضمن التأهل بصحبة الأهلي، كما يصعد الراقي في حالة خسارة الفيصلي، أو ينتظر الفريق إلى مباراته المقبلة أمام العربي في الجولة الـ31، حيث يكفيه التعادل للعودة لدوري الكبار.

ويشهد دوري يلو منافسة قوية على المراكز الأولى قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، حيث يتصدر الأهلي الترتيب بـ65 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الأخدود، ثم الرياض بـ56 نقطة، الحزم 55 نقطة، يليه الفيصلي برصيد 50 نقطة.

موسيماني
موسيماني – المصدر @ALAHLI_FC

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