الأهلي يخسر أمام العربي بثنائية

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تلقى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، الخسارة أمام فريق العربي بثنائية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة دوري يلو لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
🎥 | نهاية المباراة ⚽️ |#الأهلي 1#العربي 2قد يهمّك أيضاً
مباراة ضمن الجولة الحادية والثلاثين من دوري الدرجة الأولى#الأهلي_العربي#الرياضية_السعودية#دوري_يلو pic.twitter.com/49anR5G5pt
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 9, 2023
وكان اللاعب الجامبي مودو بارو أحرز الهدف الأول لـ الراقي في الدقيقة الـ22 ثم تعادل اللاعب السنغالي أبلاي فيوكس في إحراز هدف التعادل لنادي العربي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ42.
وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب وسام وهيب في إحراز الهدف الثاني لنادي العربي في الدقيقة الـ75.
وبعد الفوز، أصبح رصيد العربي 46 نقطة في المركز السادس في ترتيب دوري يلو، بينما تجمد رصيد الراقي عند 65 نقطة في المركز الأول.
جدير بالذكر أن الراقي كان ضمن صعوده لبطولة دوري روشن السعودي قبل مواجهة العربي، وذلك بعد تعادل الفيصلي مع نجران مساء الجمعة الماضية.