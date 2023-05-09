الأهلي يخسر أمام العربي بثنائية

تلقى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، الخسارة أمام فريق العربي بثنائية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة دوري يلو لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

الأهلي يخسر 3 نقاط

وكان اللاعب الجامبي مودو بارو أحرز الهدف الأول لـ الراقي في الدقيقة الـ22 ثم تعادل اللاعب السنغالي أبلاي فيوكس في إحراز هدف التعادل لنادي العربي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب وسام وهيب في إحراز الهدف الثاني لنادي العربي في الدقيقة الـ75.

وبعد الفوز، أصبح رصيد العربي 46 نقطة في المركز السادس في ترتيب دوري يلو، بينما تجمد رصيد الراقي عند 65 نقطة في المركز الأول.

جدير بالذكر أن الراقي كان ضمن صعوده لبطولة دوري روشن السعودي قبل مواجهة العربي، وذلك بعد تعادل الفيصلي مع نجران مساء الجمعة الماضية.