مشاريع حفر الباطن الصحية أبرز محاور اجتماع الجلاجل والمحافظ الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بهدف في الشعلة عائلة تقرر السفر حول العالم في شاحنة صغيرة تنبيه من أمطار وبرد وسيول على محافظات جازان التعليم عن بعد في مدارس نجران غدًا بسبب الأمطار مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد بهدفين في الشوط الأول أول صور حقيقية لحطام سفينة تيتانيك عن قرب هدف: مدة التحقق من البيانات بحد أقصى 7 أيام السعودية تقود جهود لم الشمل العربي وحل الأزمات في قمة جدة ماسك يفكر في إعادة مفصولي تويتر
صعد الفريق الكروي الأول بـ الأهلي إلى صدارة بطولة دوري يلو، وذلك بعد أن حقق الفوز على نادي الشعلة بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ32.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم في الشوط الثاني، نجح الجزائري رياض بودبوز في إحراز الهدف الوحيد للراقي بالدقيقة الـ60 من ركلة جزاء.
⚽️ هدف الأهلي الأول سجله اللاعب رياض بودبوز
#الشعلة 0 #الأهلي 1#الشعلة_الأهلي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/PUe4Cfapxq
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 17, 2023
وعاد نفس اللاعب وأهدر ركلة جزاء أخرى، لـ الراقي في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الراقي 68 نقطة في المركز الأول في صدارة دوري يلو، بينما تجمد رصيد الشعلة عند 17 نقطة في المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب.