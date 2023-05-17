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في الجولة الـ32

الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بهدف في الشعلة

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ مساءً
الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بهدف في الشعلة
المواطن - فريق التحرير

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صعد الفريق الكروي الأول بـ الأهلي إلى صدارة بطولة دوري يلو، وذلك بعد أن حقق الفوز على نادي الشعلة بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ32.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم في الشوط الثاني، نجح الجزائري رياض بودبوز في إحراز الهدف الوحيد للراقي بالدقيقة الـ60 من ركلة جزاء.

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فوز ثمين لـ الأهلي

وعاد نفس اللاعب وأهدر ركلة جزاء أخرى، لـ الراقي في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الراقي 68 نقطة في المركز الأول في صدارة دوري يلو، بينما تجمد رصيد الشعلة عند 17 نقطة في المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب.

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