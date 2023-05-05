الأهلي يعود إلى دوري الكبار

عاد الفريق الكروي الأول بـ الأهلي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم المقبل، وذلك بعد تعادل الفيصلي مع نادي نجران- قبل قليل- في بطولة دوري يلو.

ونجح المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خلال 7 أشهر في قيادة الأهلي وتصعيده إلى بطولة دوري روشن للمحترفين بعد موسم من هبوطه.

وحقق موسيماني مع الراقي 17 فوزًا و6 تعادلات وتعرض فقط لخسارتين، ليضمن البطاقة الأولى للصعود إلى دوري روشن في الموسم المقبل 2023/ 2024.

وكان موسيماني تولى تدريب الراقي في أكتوبر الماضي خلفًا للأوروجوياني روبيرت سيبولدي.

الأهلي في الصدارة

ويتواجد الراقي حاليًّا في صدارة دوري يلو برصيد 65 نقطة، الأخدود ثانيًا برصيد 62 نقطة، الحزم ثالثًا برصيد 58 نقطة، الرياض رابعًا برصيد 56 نقطة.

وسيواجه الراقي، فريق العربي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ31 من بطولة دوري يلو.

وفي مباراة الفيصلي ونجران، تمكن اللاعب المالي الحسن ديارا، من إحراز الهدف الأول لنادي نجران في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، ثم تعادل اللاعب الأرجنتيني ماريانو فاكيز لـ العنابي في الدقيقة الـ40 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل نجران الهدف الثاني عبر الحسن ديارا ف الدقيقة الـ79، ثم تعادل عنابي سدير في الدقيقة الـ90 عبر اللاعب عبدالله القحطاني.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الفيصلي 51 نقطة في المركز الخامس، بينما أصبح رصيد نجران 30 نقطة في المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري يلو.