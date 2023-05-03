الأهلي يقترب من الصعود لـ دوري روشن بفوز ثمين أمام هجر

اقترب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي من الصعود إلى بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد فوزه الصعب- قبل قليل- على مضيفه هجر بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ30 من بطولة دوري يلو.

وكان اللاعب حسن العلي افتتح التسجيل لـ الراقي في الدقيقة الـ45 في الشوط الأول.

الأهلي يخطف الفوز باللحظات الأخيرة

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الكونغولي جيان ماكوسو هدف التعادل لنادي هجر في الدقيقة الـ57، ثم سجل الجزائري رياض بودبوز الهدف الثاني للراقي في الدقيقة الـ98 من عمر المباراة.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الراقي 65 نقطة في المركز الأول متصدرًا لدوري يلو، أما رصيد هجر فتجمد عند 36 نقطة في المركز الـ11.