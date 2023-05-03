الأهلي يقترب من الصعود لـ دوري روشن بفوز ثمين أمام هجر

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اقترب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي من الصعود إلى بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد فوزه الصعب- قبل قليل- على مضيفه هجر بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ30 من بطولة دوري يلو.
🎥 | أهداف ⚽️ مباراة هجر 1 : 2 الأهلي ضمن منافسات #دوري_يلو لأندية الدرجة الأولى – الجولة الـ30#هجر_الأهلي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/lu7ciTBw7Kقد يهمّك أيضاً
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 3, 2023
وكان اللاعب حسن العلي افتتح التسجيل لـ الراقي في الدقيقة الـ45 في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الكونغولي جيان ماكوسو هدف التعادل لنادي هجر في الدقيقة الـ57، ثم سجل الجزائري رياض بودبوز الهدف الثاني للراقي في الدقيقة الـ98 من عمر المباراة.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الراقي 65 نقطة في المركز الأول متصدرًا لدوري يلو، أما رصيد هجر فتجمد عند 36 نقطة في المركز الـ11.