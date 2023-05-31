Icon

موقف إنساني يحول جزائريًّا لبطل في بلجيكا Icon 40 ألف زائر لمهرجان المانجو بصبيا Icon تسجيل يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران Icon أنمار الحائلي: الأسبوع القادم سأعلن الاستمرار أو مغادرة رئاسة الاتحاد Icon الجزائر تدعّم أسطولها الجوي بـ 7 طائرات إيرباص Icon ميجان وهاري سيتوقفان للأبد عن مهاجمة العائلة المالكة Icon ترتيب دوري روشن بعد ختام الموسم Icon الشعر العربي يخلد المكان والزمان Icon التهاني تنهال على فايز المالكي Icon 200 موظف يستقيلون من بنك كريدي سويس أسبوعيًّا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه بالميركاتو الصيفي

الأهلي يقترب من حسم صفقة إسلام هوساوي

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
الأهلي يقترب من حسم صفقة إسلام هوساوي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدم إسلام هوساوي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة هذا الموسم، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي.

الأهلي يقترب من ضم اللاعب

وأكدت تقارير أن إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، تقدمت بعرض رسمي للوحدة، من أجل التعاقد مع إسلام هوساوي بعد العودة لدوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
الشبو يدفعك لارتكاب جرائم بشعة

الشبو يدفعك لارتكاب جرائم بشعة

سعودي يسبح مع حيتان العنبر في المحيط الهندي

سعودي يسبح مع حيتان العنبر في المحيط الهندي

إسلام هوساوي
هوساوي – المصدر @alwehdaclub1

إسلام هوساوي أهلاوي

وتفاعلت الجماهير مع أنباء اقتراب اللاعب من الأهلي، ليصبح اسم إسلام هوساوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، وأعربت عن سعادتها بهذه الصفقة.

وقال محمد معا: “والله صفقة إسلام هوساوي خيال.. لاعب منظومة دفاعية إذا حصل مدرب خيالي بيكون خيالي صدق.. الله يتمم”، وكتب خالد المالكي: “أتمنى من إدارة الأهلي التعاقد مع هوساوي خامة ظهير أيسر يخدمك لـ10 سنوات مقبلة”.

إسلام هوساوي
هوساوي

وتابع إبرا: “أخبار اللعيبة المحلية يخليك تتفاءل بأنه راح يكون موسم قوي هذا وما بدأت الصفقات الأجنبية، الأهم عندي هوساوي تتم ويفاوضون حسان تمبكتي وعبدالإله العمري لأن دفاعنا زفت الصراحة ويحتاج تطوير من ناحية المحليين بشكل كبير”.

وأضاف: “إذا صحت الأنباء عن اتفاق الأهلي مع هوساوي هذه أكثر صفقة راح أفرح فيها لاعب موهوب بمعنى الكلمة أفضل موهبة سعودية شفتها لي فترة هو وسعود عبدالحميد الصفقة الوحيدة اللي راح تتفوق عليها هي تمبكتي الشباب وصعب جدًا يفكه الشباب لغير الهلال”.

وكتب آخر: “حسب رأيي إذا تمت صفقة إسلام هوساوي رسميًا الأهلي ما هو بحاجة ناصر الدوسري وأتوقع هذا الي ناوي عليه تيسير يحتاج ظهير يسار دكة لأليوسكي واللي يجي منهم حياة جميعهم ممتازين كبديل”.

إسلام هوساوي
هوساوي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة