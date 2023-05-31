الأهلي يقترب من حسم صفقة إسلام هوساوي

قدم إسلام هوساوي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة هذا الموسم، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي.

الأهلي يقترب من ضم اللاعب

وأكدت تقارير أن إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، تقدمت بعرض رسمي للوحدة، من أجل التعاقد مع إسلام هوساوي بعد العودة لدوري روشن السعودي.

إسلام هوساوي أهلاوي

وتفاعلت الجماهير مع أنباء اقتراب اللاعب من الأهلي، ليصبح اسم إسلام هوساوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، وأعربت عن سعادتها بهذه الصفقة.

وقال محمد معا: “والله صفقة إسلام هوساوي خيال.. لاعب منظومة دفاعية إذا حصل مدرب خيالي بيكون خيالي صدق.. الله يتمم”، وكتب خالد المالكي: “أتمنى من إدارة الأهلي التعاقد مع هوساوي خامة ظهير أيسر يخدمك لـ10 سنوات مقبلة”.

وتابع إبرا: “أخبار اللعيبة المحلية يخليك تتفاءل بأنه راح يكون موسم قوي هذا وما بدأت الصفقات الأجنبية، الأهم عندي هوساوي تتم ويفاوضون حسان تمبكتي وعبدالإله العمري لأن دفاعنا زفت الصراحة ويحتاج تطوير من ناحية المحليين بشكل كبير”.

وأضاف: “إذا صحت الأنباء عن اتفاق الأهلي مع هوساوي هذه أكثر صفقة راح أفرح فيها لاعب موهوب بمعنى الكلمة أفضل موهبة سعودية شفتها لي فترة هو وسعود عبدالحميد الصفقة الوحيدة اللي راح تتفوق عليها هي تمبكتي الشباب وصعب جدًا يفكه الشباب لغير الهلال”.

وكتب آخر: “حسب رأيي إذا تمت صفقة إسلام هوساوي رسميًا الأهلي ما هو بحاجة ناصر الدوسري وأتوقع هذا الي ناوي عليه تيسير يحتاج ظهير يسار دكة لأليوسكي واللي يجي منهم حياة جميعهم ممتازين كبديل”.