الأهلي يهزم بيراميدز ويُتوج بالسوبر المصري

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لقب كأس السوبر المصري موسم 2021/ 2022، وذلك بعد فوزه- قبل قليل- على نادي بيراميدز بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني من الوقت الأصلي، استمرت النتيجة على حالها ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، تمكن المارد الأحمر من إحراز الهدف الوحيد في المباراة عبر مدافعه التونسي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ95، بعد أن احتُسبت لصالح اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا”.

اللقب الـ13 لـ الأهلي

وفي الشوط الإضافي الثاني، حاول نادي بيراميدز في أكثر من مناسبة تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى، ليفوز المارد الأحمر بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه.

وكان تشكيل الأهلي للمباراة جاء مكونًا من: “محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد قندوسي، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، محمد شريف”.

أما تشكيل نادي بيراميدز فجاء مكونًا من: “أحمد الشناوي في حراسة المرمى، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي، محمد الشيبي، أحمد توفيق، وليد الكرتي، مصطفى فتحي، رمضان صبحي، إبراهيم عادل، فخري لاكاي”.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة كأس السوبر، بصفته بطل كأس مصر، فيما لعب بيراميدز باعتباره وصيف الدوري، وذلك بعدما اعتذر الزمالك عن المشاركة.