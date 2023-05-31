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بنسبة 48.9% مقارنة بالعام 2021م

الإحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 48.9 % في 2022

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
الإحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 48.9 % في 2022
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت الصادرات السلعية في العام الماضي 2022، إلى 1.54 مليار، بنسبة 48.9% مقارنة بالعام 2021م.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هذا الارتفاع تحقق نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 468.2 مليار بنسبة 61.8% حيث بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليار ريال، مقابل 758 مليار ريال في عام 2021م.

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وقالت هيئة الإحصاء، إن نسبة الصادرات البترولية قد ارتفعت من مجموع الصادرات الكلي من 73.2% في عام 2021م إلى 79.5% في عام 2022م.

الصادرات غير البترولية

وأضافت أن الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) سجلت ارتفاعاً بنسبة 13.7% عن عام 2021م حيث سجلت نحو 315 مليار ريال مقابل 277 مليار ريال، فيما ارتفعت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 14.8% وارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 8.6% في نفس الفترة.

وأشارت الهيئة إلى أن الواردات ارتفعت في عام 2022م بنسبة 24.2% بمقدار 138.9 مليار ريال حيث بلغت قيمتها 712 مليار ريال، مقابل 573 مليار ريال في 2021.

منتجات الصناعات الكيماوية

وتؤكد هيئة الإحصاء، أن “منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها” تعد من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 35.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد ارتفعت عن عام 2021م بنسبة 34.5% بمقدار 29 مليار ريال، تليها “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما والتي تمثل 28.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي انخفضت بنسبة 1.7% عن عام 2021.

في المقابل كانت أهم السلع المستوردة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” والتي تشكل 19.4% من إجمالي الواردات، ثم “معدات النقل وأجزاؤها” وهي تشكل 14.5% من إجمالي الواردات.

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