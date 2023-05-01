الإصابة تبعد سلمان الفرج عن مران الهلال

غاب النجم سلمان الفرج عن مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعي، اليوم الاثنين، بسبب معاناته من الإصابة.

إصابة سلمان الفرج

ولم يشارك سلمان الفرج في الحصة التدريبية اليوم، حيث خضع لجلسة علاجية في مقر إقامة بعثة الفريق في اليابان، وذلك بعد إصابته في عظمة الساق خلال مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز.

ويُعد سلمان الفرج من الركائز الرئيسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وشارك بشكل أساسي في مباراة الذهاب، وسيعمل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على تجهيزه جيدًا خلال الأيام المقبلة، أملًا في تعافيه.

الهلال ضيفًا على أوراوا

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على نظيره أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.