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قبل نهائي دوري أبطال آسيا

الإصابة تبعد سلمان الفرج عن مران الهلال

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٥ مساءً
الإصابة تبعد سلمان الفرج عن مران الهلال
المواطن - فريق التحرير

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غاب النجم سلمان الفرج عن مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعي، اليوم الاثنين، بسبب معاناته من الإصابة.

إصابة سلمان الفرج

ولم يشارك سلمان الفرج في الحصة التدريبية اليوم، حيث خضع لجلسة علاجية في مقر إقامة بعثة الفريق في اليابان، وذلك بعد إصابته في عظمة الساق خلال مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز.

ويُعد سلمان الفرج من الركائز الرئيسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وشارك بشكل أساسي في مباراة الذهاب، وسيعمل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على تجهيزه جيدًا خلال الأيام المقبلة، أملًا في تعافيه.

سلمان الفرج
الفرج – المصدر @Alhilal_FC

الهلال ضيفًا على أوراوا

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على نظيره أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.

الهلال وأوراوا
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC
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