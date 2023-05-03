الإصابة تُنهي موسم سلمان الفرج!

فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها بجوار أمي وخدمتها ألماني يُدير مباراة التعاون والاتحاد أمين عام مجلس التعاون يدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم ضبط 53 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي إنقاذ شاب من بتر ذراعه بعد تعرضه لنزيف بتبوك مروجو المخدرات في تبوك بقبضة الشرطة سجل إيجابي لـ الاتحاد ضد التعاون غياب سالم الدوسري يُربك حسابات دياز أمام أوراوا أطباء في بريطانيا يخيطون قدم رجل بالعكس الكويت: اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالسودان انتهاك صارخ للأعراف الدولية
أربك النجم سلمان الفرج، حسابات المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، بعد تعرضه للإصابة؛ وتأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.
وتعرض سلمان الفرج لإصابة في عظمة الساق خلال مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، ليغيب عن التدريبات الجماعية.
وخضع سلمان الفرج لفحوصات طبية، على أن يتم الإعلان عن التشخيص النهائي بشكل مفصل خلال الساعات المقبلة، ولكن تُشير التقارير إلى أنه سيغيب عن الهلال حتى نهاية الموسم الحالي.
ولن يتمكن سلمان الفرج من المشاركة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، بجانب غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نهائي كأس الملك، والجولات الخمس المتبقية من دوري روشن السعودي، وذلك وفقًا لـ”جول”.
ومن المقرر أن تُقام مباراة أوراوا والهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.
ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.