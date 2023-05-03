الإصابة تُنهي موسم سلمان الفرج!

أربك النجم سلمان الفرج، حسابات المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، بعد تعرضه للإصابة؛ وتأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

إصابة سلمان الفرج

وتعرض سلمان الفرج لإصابة في عظمة الساق خلال مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، ليغيب عن التدريبات الجماعية.

وخضع سلمان الفرج لفحوصات طبية، على أن يتم الإعلان عن التشخيص النهائي بشكل مفصل خلال الساعات المقبلة، ولكن تُشير التقارير إلى أنه سيغيب عن الهلال حتى نهاية الموسم الحالي.

ولن يتمكن سلمان الفرج من المشاركة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، بجانب غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نهائي كأس الملك، والجولات الخمس المتبقية من دوري روشن السعودي، وذلك وفقًا لـ”جول”.

الهلال ضد أوراوا

ومن المقرر أن تُقام مباراة أوراوا والهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.