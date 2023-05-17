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جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

الإطاحة بشخصين لترويجهما الحشيش والشبو والكوكايين بالرياض

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
الإطاحة بشخصين لترويجهما الحشيش والشبو والكوكايين بالرياض
المواطن - واس

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية السورية ومواطن لترويجهما مادة الحشيش المخدر ومادة الكوكايين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن ترويج وتهريب المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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