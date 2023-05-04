الإطاحة بـ محقق كورونا بسبب سلوك جنسي

أعلنت منظمة الصحة العالمية طرد العالم بيتر بن مبارك الذي قاد وفدًا رفيع المستوى من المنظمة إلى الصين قبل عامين للنظر في أصول جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى سوء السلوك الجنسي.

سلوك جنسي

وبحسب المنظمة فإن بيتر بن مبارك أقيل العام الماضي، موضحة أنها كثفت جهودها لمواجهة حالات الاعتداء والاستغلال والتحرش الجنسي في الأشهر الأخيرة بعد تقارير عن سلسلة من الاعتداءات والحوادث، نقلا عن “سكاي نيوز”.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارسيا بول في رسالة بريد إلكتروني: “تم طرد بيتر بن مبارك بعد الكشف ارتكابه وقائع سوء السلوك الجنسي والإجراءات التأديبية بحقه. تتعلق النتائج بانتهاكات ارتكبت بين عامي 2015 و2017 والتي تلقاها فريق تحقيقات منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى عام 2018.”

ونوهت إلى أنه لا يمكن التحقيق في مزاعم أخرى بشكل كامل لأن “الضحية (الضحايا) لم يرغبن في المشاركة في التحقيق”.

فريق دولي لكورونا

قاد بن مبارك فريقا دوليا شكلته منظمة الصحة العالمية توجه إلى الصين أوائل عام 2021، وزار سوق هوانان في ووهان – المدينة التي ظهرت فيها أولى حالات تفشي فيروس كورونا بين البشر – وعمل عن كثب مع العلماء الصينيين في محاولة لتحديد نشأة الفيروس.

فيما أصدر الفريق تقريرًا في مارس من ذلك العام قال إن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن كوفيد-19 انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر، رافضا التكهنات بتسرب الفيروس من المختبر باعتباره “احتمالا بعيدا للغاية”.