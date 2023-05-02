الإطاحة بـ 10 يمنيين لمحاولتهم تهريب القات بجازان

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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