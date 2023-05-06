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ضبط 11077 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ مساءً
الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
المواطن - واس

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 7 حتى 13 / 10 / 1444هـ الموافق من 27 / 4 حتى 3 / 5 / 2023م عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (11077) مخالفاً، منهم (5845) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4025) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1207) مخالفين لنظام العمل.

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ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (838) شخصاً، (27%) منهم يمنيو الجنسية، و(58%) إثيوبيو الجنسية، و(15%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (30) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

حملات ميدانية مشتركة

ثالثاً: تم ضبط (19) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (23893) وافداً مخالفاً، منهم (19940) رجلاً، و(3953) امرأة.
خامساً: تم إحالة (16796) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1929) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (5037) مخالفاً.

جرائم موجبة للتوقيف

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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