الإطاحة بـ 20 مخالفًا لاستخدامهم الحطب والفحم المحليين

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 20 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 21 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في الأنشطة التجارية، في منطقة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدّا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب.
وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.