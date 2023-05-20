Icon

400 وظيفة شاغرة في أرامكو Icon ذهبيو التعاون يدعمون المدرج بـ80 ألف ريال Icon حقيقة اهتمام برشلونة بضم فيرمينو Icon ريال مدريد بصفوف مكتملة ضد فالنسيا Icon الإطاحة بـ 26 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon أبناء غازي التوم يحتفلون بزواج الشاب عبدالعزيز في الرياض Icon الهلال الأكثر تمريرًا بعد الجولة الـ27 Icon هاري كين يُكرر إنجازًا غائبًا منذ 2002 Icon الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” في 7 دول Icon عمر السومة يُلمح لـ المسيليم بعودته للأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضبط 10679 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

الإطاحة بـ 26 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
الإطاحة بـ 26 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 21/ 10/ 1444 هـ الموافق 11/ 5/ 2023 م حتى 27/ 10/ 1444هـ الموافق 17/ 5/ 2023 م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (10679) مخالفًا، منهم (5697) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3613) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1369) مخالفًا لنظام العمل.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بمجموعة التركي القابضة

وظائف شاغرة بمجموعة التركي القابضة

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الهيئة الملكية

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الهيئة الملكية

قد يهمّك أيضاً
التشكيل المتوقع لـ قمة الهلال والاتحاد الحاسمة

التشكيل المتوقع لـ قمة الهلال والاتحاد الحاسمة

الصحافة العالمية: محمد بن سلمان أمير السلام

الصحافة العالمية: محمد بن سلمان أمير السلام

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (591) شخصًا، (57%) منهم يمنيو الجنسية، و(38%) إثيوبيو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (186) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

الحملات الميدانية المشتركة

ثالثًا: تم ضبط (26) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (26054) وافداً مخالفًا، منهم (21682) رجلاً، و(4372) امرأة.

جرائم مخلة بالشرف

خامسًا: تم إحالة (19469) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1544) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (6219) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة لدى STC
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى STC

وظائف
بحضور ولي العهد غداً “الجوهرة المشعة” تحتضن نهائي كأس الملك
الرياضة

بحضور ولي العهد غداً “الجوهرة المشعة” تحتضن...

الرياضة
القمر يزين سماء تبوك في ليلة باهية قبل ساعات من الخسوف
السعودية اليوم

القمر يزين سماء تبوك في ليلة باهية...

السعودية اليوم
مروجو الحشيش والإمفيتامين في مكة والرياض بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروجو الحشيش والإمفيتامين في مكة والرياض بقبضة...

أخبار أمنية
مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من المفترسات ليلًا
غرائب

مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من...

غرائب
التشكيل المتوقع لـ الهلال والوحدة بـ نهائي كأس الملك
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ الهلال والوحدة بـ نهائي...

الرياضة
دياز وسييرا يتحدثان للإعلام عن نهائي كأس الملك غدًا
آخر الاخبار

دياز وسييرا يتحدثان للإعلام عن نهائي كأس...

آخر الاخبار
ريال مدريد كامل العدد ضد مانشستر سيتي
الرياضة

ريال مدريد كامل العدد ضد مانشستر سيتي

الرياضة