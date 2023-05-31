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بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية

الإطاحة بـ 3 مواطنين لترويجهم المخدرات في حائل

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ مساءً
الإطاحة بـ 3 مواطنين لترويجهم المخدرات في حائل
المواطن - فريق التحرير

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قبضت إدارة مرور منطقة حائل على (3) مواطنين اتخذوا مواقع التواصل الاجتماعي ومنزلاً وإحدى الاستراحات وسائل لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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