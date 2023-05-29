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غرامتها تصل إلى 500 ريال

الإطاحة بـ 59 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٩ مساءً
الإطاحة بـ 59 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 59 مخالفًا لنظام البيئة، 37 مواطنًا، و21 مقيمًا من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1134 متنًا من الإبل، و750 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية.

عقوبة المخالفة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

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وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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