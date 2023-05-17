الإطاحة بـ 6 إثيوبيين ويمنيَين لتهريبهم القات بجازان

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود، (6) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.