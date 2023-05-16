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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

الإطاحة بـ43 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
الإطاحة بـ43 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 43 مخالفًا لنظام البيئة، 23 مواطنًا، و20 مقيمًا من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1205 متون من الإبل، و77 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

عقوبة المخالفة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

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وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

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