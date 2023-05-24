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تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

الإطاحة بمهربي ومروجي المخدرات في نجران وجازان

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ صباحاً
الإطاحة بمهربي ومروجي المخدرات في نجران وجازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة نجران لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر حية ومبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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مهربو القات

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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