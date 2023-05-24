الإطاحة بمهربي ومروجي المخدرات في نجران وجازان

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة نجران لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر حية ومبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.