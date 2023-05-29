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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ مساءً
الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه (49,400) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاح ناري ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن عمليات الترويج والتهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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