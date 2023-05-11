الإعلان عن الجهاز الفني الجديد لـ الأخضر في يوليو

كشف مساعد مدرب الأخضر، محمد أمين عن موعد الإعلان عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

محمد أمين يكشف التفاصيل

ولفت محمد أمين بعد قرعة كأس آسيا 2023 اليوم، إلى أن مجموعة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تُعتبر متوسطة، مؤكدًا أن الحظوظ متساوية للجميع.

وتابع خلال تصريحاته التلفزيونية بعد القرعة: “سيكون هناك جهاز فني جديد وسيتم الإعلان عنه في شهر يوليو المقبل وسيكون برنامج الأخضر جاهزًا على أكمل وجه وسنصل للبطولة ونحن جاهزون لها”.

واختتم مساعد مدرب الأخضر تصريحاته قائلًا: “مثل ما أسعدنا الجميع في استاد لوسيل سنسعدهم أيضًا في استاد البيت؛ الملعب التي ستقام عليه مباريات المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023”.

قرعة كأس آسيا 2023

وأُقيمت، اليوم الخميس، قرعة كأس آسيا 2023 في دار الأوبرا في كتارا، وأسفرت عن مجموعات قوية، وذلك بمشاركة 24 منتخبًا في البطولة المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير.

وجاءت نتائج قرعة كأس آسيا 2023، كالتالي؛ قطر، الصين، طاجيكستان ولبنان، وضمت المجموعة الثانية كل من؛ أستراليا، أوزبكستان، سوريا والهند، فيما تواجدت منتخبات إيران، الإمارات، هونج كونج وفلسطين بالمجموعة الثالثة.

وضمت المجموعة الرابعة اليابان، إندونيسيا، العراق وفيتنام، ويتواجد في المجموعة الخامسة كل من؛ كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن والبحرين، وجاءت المجموعة السادسة، كالتالي؛ المنتخب السعودي، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.