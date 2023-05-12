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اعتقاله لم يكن قانونيًّا

الإفراج عن عمران خان

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
الإفراج عن عمران خان
المواطن - فرق التحرير

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أفرج القضاء الباكستاني عن رئيس الوزراء السابق عمران خان، وفقًا لمحطة جيو التلفزيونية الباكستانية.

الإفراج عن خان

وأوضحت أن المحكمة العليا في البلاد أمرت، أمس الخميس، جهاز مكافحة الفساد بالإفراج عن خان.

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وكشف الرئيس السابق لباكستان عمران خان، أمس، أنه تم اختطافه من محكمة إسلام أباد وتعرض للضرب، جاء ذلك خلال إفادته للمحكمة العليا.

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وكانت المحكمة العليا قد قضت بالإفراج عن عمران خان ومثوله غدًا أمام محكمة إسلام آباد، لافتة إلى أن اعتقاله لم يكن قانونيًّا، بحسب ما أفادت “العربية”.

ضرب واضطهاد

وفي وقت سابق، ألقي القبض على عمران خان داخل مبنى محكمة إسلام أباد العليا الثلاثاء الماضي، وزعم أنصار حزب باكستان (PTI) أن الشرطة شبه العسكرية في باكستان قامت بضرب واضطهاد رئيس الوزراء الباكستاني السابق أثناء اعتقاله.

وأثار اعتقاله، احتجاجات عنيفة وواسعة النطاق في أنحاء البلاد، ما دفع الحكومة إلى دعوة الجيش للمساعدة في استعادة النظام.

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