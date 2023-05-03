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شددت على أهمية حماية المباني الدبلوماسية

الإمارات تدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٣ مساءً
الإمارات تدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم
المواطن - واس

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أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام الملحقية الثقافية للمملكة في العاصمة السودانية الخرطوم، من قبل مجموعة مسلحة قامت بالتخريب والاستيلاء على بعض ممتلكاتها، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

استنكار ورفض

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

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