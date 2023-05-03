الإمارات تدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم الكرملين: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين بضربة مزدوجة مكاسب خيالية تتنافس عليها الشركات في الفضاء 8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا في البوليفارد الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول الذهب قد يرتفع لمستويات قياسية بسبب أزمة الديون الأمريكية نظام نور يتيح التسجيل لرياض الأطفال غرة ذو القعدة الوحدة لا يعرف الخسارة أمام ضمك فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها بجوار أمي وخدمتها ألماني يُدير مباراة التعاون والاتحاد
أدانت دولة الإمارات بشدة اقتحام الملحقية الثقافية للمملكة في العاصمة السودانية الخرطوم، من قبل مجموعة مسلحة قامت بالتخريب والاستيلاء على بعض ممتلكاتها، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.