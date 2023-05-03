الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها

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قرر مصرف الإمارات المركزي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس من 4.9% إلى 5.15%، اعتبارًا من يوم غد الخميس.
كما أعلن مصرف البحرين المركزي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس.
من جانبه، أبقى مصرف قطر المركزي على سعر الفائدة الأساسية على عمليات الإقراض والإيداع كما هي عند 5.25%.
يأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد اليوم.