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إثر إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة

الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها
المواطن - فريق التحرير

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قرر مصرف الإمارات المركزي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس من 4.9% إلى 5.15%، اعتبارًا من يوم غد الخميس.

مصرف البحرين وقطر

كما أعلن مصرف البحرين المركزي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس.

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من جانبه، أبقى مصرف قطر المركزي على سعر الفائدة الأساسية على عمليات الإقراض والإيداع كما هي عند 5.25%.

الفيدرالي الأمريكي

يأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد اليوم.

 

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