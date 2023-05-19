اجتماع قادة مجموعة السبع

وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة أنه بناءً على هذا الاتفاق، فمن المقرر أن يشارك بايدن، بالإضافة إلى مجموعة السبع، في الاجتماع الشخصي الثالث لقادة الرباعية مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وذلك على هامش مجموعة السبع المنعقدة حاليًا في اليابان.

وأفاد البيان، بأنه رحب القادة الأربعة خلال لقائهم بأشكال جديدة من التعاون الرباعي في التكنولوجيا الرقمية الآمنة والكابلات البحرية وبناء قدرات البنية التحتية والوعي بالمجال البحري، بالإضافة إلى مشاركة التقييمات الاستراتيجية.

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