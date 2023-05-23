الإيطالي أورساتو يدير مباراة النصر والشباب

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ28 لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر والشباب

وسيدير الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو مباراة النصر والشباب ويعاونه كل من الإيطاليين أليساندرو جيالاتيني وجورجيو بيريتي وسيكون الحكم السعودي شكري الحنفوش حكمًا رابعًا والإيطالي باولو فاليري حكمًا للفيديو وإبراهيم الدخيل مساعدًا لحكم الفيديو.

أما الحكم المجري توماس بوجنار فسيدير مباراة الاتحاد والباطن ويعاونه كل من المجري بالاز بوزاس ومواطنه بيتر كوبور وسيكون السعودي عبدالله الشهري حكمًا رابعًا والمجري إستفان فاد حكمًا للفيديو، ومحمد العبكري مساعدًا لحكم الفيديو.

بينما يدير السعودي سامي الجريس مباراة العدالة والهلال، ويعاونه كل من عمر الجمل وعادل شراحيلي وسيكون سلطان الحربي حكمًا رابعًا وتركي الخضير حكمًا للفيديو وأحمد العتيق مساعدًا لحكم الفيديو.

نتائج مباريات أمس

وكانت مباريات الجولة الـ28 انطلقت بداية من أمس حيث فاز الفتح على الاتفاق برباعية دون رد، وتعادل الفيحاء مع الرائد بهدف لكل فريق، وفاز ضمك على أبها بهدف دون رد، وفاز التعاون على الطائي بهدفين لهدف، بينما خسر الوحدة أمام الخليج برباعية لهدف.

ويسعى نادي الاتحاد للفوز على الباطن للاقتراب خطوة أكبر من الفوز بدوري روشن، حيث يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 63 نقطة، بينما يرغب النصر في الفوز على الشباب للاستمرار في مطاردة الاتحاد، حيث يأمل النصر في خسارة الاتحاد ضد الباطن، مقابل فوزه على الشباب.

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 63 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 60 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة.

وتقام مباراة النصر والشباب على ملعب الأول بارك، بينما تقام مباراة الاتحاد والباطن في ملعب الجوهرة المشعة، أما لقاء العدالة والهلال فسوف يقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.