الاتحاد الأكثر استحواذًا في الجولة الـ25

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أداء مميزًا ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، لينجح في تصدر قائمة مميزة.

الاتحاد في صدارة القائمة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء الاتحاد في الصدارة بنسبة 65.5%، وذلك على الرغم من خسارته ضد التعاون بنتيجة 2\1.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الثاني بقائمة الأعلى استحواذًا على الكرة بنسبة وصلت إلى 56%، يليه الوحدة بنسبة بلغت 55.9%، ثم أبها بنسبة 55.4%، يليه الباطن بـ54.4%.

جدول ترتيب الدوري

وجاء جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ25، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ59 نقطة، ثم النصر برصيد 56 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب، ثم الهلال بـ49 نقطة، يليه التعاون بـ40 نقطة، ثم الفتح بـ39 نقطة.

ويحتل الطائي المركز السابع برصيد 34 نقطة، يليه ضمك بـ32 نقطة، ثم الاتفاق بـ30 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الرائد بـ29 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، ثم الوحدة بـ23 نقطة، بالتساوي مع الخليج، ثم العدالة 21 نقطة، والباطن 15 نقطة.